L’emergenza Coronavirus sta avendo pesanti ripercussioni anche sul mercato immobiliare, infatti sono crollate le transazioni a Palermo del 22%. L’edizione odierna di “La Repubblica” fa il punto della situazione su questa frenata che rischia di far crollare il prezzo di case e appartamenti in città. Da questo tsunami si salvano solo appartamenti di pregio: attici in zone residenziali, appartamenti di lusso e ben rifiniti anche in centro storico e villette con giardino. In questa fascia alta le transazioni addirittura crescono, seppur di poco. Per il resto il mercato si è fermato o quasi, anche se gli operatori del settore restano ottimisti su una ripresa e cercano di tenere vive «la speranza e l’ottimismo».