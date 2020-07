Il Comune di Palermo tra il 2018 e il 2019 ha pagato un costo salatissimo per incidenti legati a strade o marciapiedi dissestati. L’edizione odierna di “La Repubblica” fa il punto della situazione su queste somme che pesano sulle casse dell’amministrazione. Il costo si aggira intorno ai 7 milioni di euro, anche se il servizio della manutenzione delle strade spetta alla Rap, è quasi sempre il Comune a essere condannato a pagare come proprietario delle strade. Le richieste di risarcimento per incidenti causati da marciapiedi e strade dissestate sono più di mille all’anno. La Rap, ormai da tempo ha ridotto all’osso il servizio della manutenzione delle strade. Solo interventi di massima urgenza su strade e marciapiedi che magari sono stati tirati in causa per danni alle persone. Sono appena una settantina gli operai addetti alla manutenzione delle strade, a cui si continua ad attingere per rafforzare le squadre della raccolta dei rifiuti.