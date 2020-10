L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul piano anti-contagi a Palermo.

L’ordinanza di Orlando che sancisce il divieto di stazionamento dalle 21 alle 5 il venerdì, sabato e la domenica in mezza città, resterà in vigore fino al 13 novembre.





Dalle 18, per effetto dell’ultimo decreto del governo, è vietato anche consumare davanti ai locali se non ci si può sedere. A mezzanotte locali chiusi e tutti a casa a meno di non voler passeggiare in una città fantasma