L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul parere di dieci pagine redatto dagli esperti del Comitato tecnico scientifico e giunto al governatore Musumeci.

Lezioni a distanza nelle scuole superiori e nelle università per tre settimane, autobus ridimensionati al 50 per cento della capienza, ristoranti chiusi alle 23 e stop alle attività delle sale bingo. Queste le misure proposte.





A dividere gli esperti sono due punti in particolare: le palestre, che alla fine restano fuori dal documento, e appunto le scuole superiori. Queste ultime, invece, alla fine restano nel testo trasmesso a Razza: l’idea è chiuderle per tre settimane per avviare uno screening di massa di personale e studenti, con un protocollo dettagliatissimo sulla procedura da seguire in caso di contagio.