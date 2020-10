L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul derby di Messina, ACR contro FC.

La sfida è in programma domenica alle 14:30. E’ giallo sulla prevendita. L’FC Messina ha comunicato di aver ricevuto dalla questura la comunicazione di divieto della vendita dei tagliandi sino all’avvenuto rilascio della licenza di pubblico spettacolo, che non può essere però rilasciata in mancanza di alcuni lavori necessari.





Ed è subito esplosa la rabbia del presidente Arena: «Chiediamo un immediato intervento delle istituzioni – ha detto rammarico il massimo esponente dell’Fc – Il “ Franco Scoglio” dovrebbe beneficiare di attenzioni costanti da parte degli organi preposti. Lo stadio deve essere una risorsa per la città, e non, come spesso è accaduto a Messina, una problematica da rattoppare» .