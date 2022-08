L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul calciomercato del Palermo con Lancini che potrebbe finire anche tra le uscite.

L’altra certezza è la necessità di sfoltire la rosa per evitare di trovarsi nella situazione spinosa di mettere qualcuno fuori rosa. Con il tesseramento di Saric e Mateju gli over 23 sono 19 e uno è di troppo, perché il tetto della serie B è fissato a 18. Gli indiziati a partire sono sempre gli stessi. Tra gli over Somma, Fella e Crivello, ma anche Lancini. Gli ultimi due, autori di una gara disastrosa contro l’Ascoli, sono usciti tra i fischi e sono stati difesi nel post-gara dallo stesso Corini.

Somma ha estimatori in C, come il Foggia di Boscaglia, il Messina di Autieri e il Renate, ma un ingaggio molto alto per la categoria che complica le trattative. Per Fella c’è l’interessamento del Cesena sempre in C. In una difesa con 14 giocatori avrà pochissimo spazio anche Crivello, che con il rientro degli infortunati ha davanti Sala, Devetak e Mateju. Ma ci potrebbero essere movimenti anche tra i giovani. Uno potrebbe essere il nuovo arrivato Edoardo Pierozzi, preso in prestito dalla Fiorentina da Castagnini e chiuso dall’abbondanza in rosa, che potrebbe far terminare la sua esperienza anzitempo. Hanno pochissime chance di restare anche Doda e Peretti, che potrebbero finire in prestito o cambiare aria.