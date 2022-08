L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

E’ ufficiale, Pierpaolo Bisoli è il nuovo allenatore del Sudtirol, ultimo a zero punti dopo tre giornate. L’ex tecnico del Cosenza, salvato a maggio ai playout, ha firmato fino a giugno con opzione per il rinnovo, rileva Leandro Greco che ha traghettato gli altoatesini dopo la separazione di ormai un mese fa con Lamberto Zauli. Sudtirol che chiede il terzino destro Luca Ghiring[1]helli, 30 anni, alla Ternana. Palermo, è sbarcato il centrocampista italo-bosniaco Dario Saric, 25 anni, dall’Ascoli per 1.8 milioni: bel colpo, era monitorato in

A. Il club marchigiano lo sostituirà riportando in Italia il francese di origini ivoriane Eddy Gnahoré, 29 anni il 14 novembre, in Francia all’Amiens, ex Carrarese, Napoli, Crotone, Carpi, Palermo e Perugia, in Umbria lo aveva allenato Bucchi che lo ha chiesto alla società.

Altro colpo di livello dell’Ascoli: è ufficiale dallo Sporting Lisbona l’attaccante Pedro Mendes, 23 anni, firma fino al 2025. Aveva numeri importanti nell’Under 23 dei portoghesi ma già nel 2019, al debutto in Europa League da subentrato, segnò al Psv Eihndoven, ha poi giocato in prestito per Almeria, Nacional e Rio Ave, l’Ascoli è ancora in attesa del transfer per chiudere definitivamente l’operazione Marchigiani vicini anche al terzino destro italo-ghanese Claud Adjapong, 24 anni, rientrato al Sassuolo dopo il prestito alla Reggina. Benevento, è ufficiale, ha firmato il mediano polacco Krzysztof Kubica, 22 anni, in arrivo dal Gormik Zabrze per circa 1.2 milioni, spunta invece qualche intoppo per l’arrivo dell’attaccante nigeriano Nwankwo

Simy, 30 anni, dalla Salernitana, l’affare potrebbe anche sfumare. Intanto si attende che il mediano Pasquale Schiattarella, 35 anni, si svincoli dal Parma per tornare a Benevento per fare l’uomo squadra.