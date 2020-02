L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle possibili scelte di Pergolizzi in vista della sfida col Nola. Verrà accantonato il falso nueve, a favore della punta centrale. Ricciardo, Sforzini e Lucca si contendono una maglia. In termini percentuali i tre non sono poi così distanti l’uno dall’altro. A fare la differenza sarà il tipo di partita che vuole impostare Pergolizzi: con Ricciardo può puntare sulla voglia di rivalsa dell’attaccante che non segna su azione dal 3 novembre e non gioca dal 19 gennaio; Sforzini gli può dare la continuità che aveva trovato prima delle scelte di Licata; mentre Lucca la sfrontatezza di un giovane che ha bruciato le tappe segnando all’esordio e alzando il livello di pericolosità dei rosanero dopo il suo ingresso a Licata. In difesa, si torna a quattro con Doda e Vaccaro, con Crivello e Lancini centrali davanti al portiere Pelagotti. A centrocampo Martin, affiancato da Martinelli e Langella, con Kraja che scalpita per riconquistare la titolarità.