Domenico Cottone, presidente del Marsala, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Trileggo.it”, soffermandosi sulla difficile situazione del club: «Le cose non stanno per come si vuole fare credere e sinceramente mi sono stancato di subire continuamente, la situazione è difficile ma non l’ho creata io. Mi sono stancato di essere accusato ingiustamente e di ricevere quotidianamente lettere, ingiunzioni di fantomatici fornitori e/o liberi professionisti che dicono di vantare cospicue spettanze dal Marsala. Lunedì sarò a Marsala con un faldone pieno di carte e documenti pronto a far tremare tutti quelli che negli ultimi anni hanno avuto rapporti con il Marsala e si dichiarano amanti della maglia azzurra. Voglio anche ricordare che mentre gli altri si dimettono io continuo a portare la baracca avanti».