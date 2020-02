L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla sfida Palero-Nola. «Riprendiamo la corsa verso la C. Un calcio al coronavirus. Tutti allo stadio» . Il vicepresidente del Palermo Tony Di Piazza usa Facebook per lanciare il suo appello ai tifosi rosanero per riempire il “ Barbera” in occasione della partita di domani alle 15 contro il Nola. In giorni caldi per la paura del contagio, l’affluenza dei sostenitori del Palermo nell’impianto di viale del Fante rischia di registrare un calo.

L’andamento della prevendita non è in linea con le ultime partite che avevano fatto registrare un incremento dei biglietti venduti e delle conseguenti presenze sugli spalti dello stadio palermitano: nell’ultima partita in casa contro il Biancavilla erano stati quasi seimila i biglietti venduti oltre i 10.446 abbonati. Questa volta, invece, la vendita procede a rilento. Non c’è un dato ufficiale, ma siamo al di sotto dei seimila paganti dell’ultima partita in casa.