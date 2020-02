L’edizione odierna de “La Repubblica” analizza il momento del Trapani. Se la formazione granata vuole ancora mantenere pulsante la speranza, ha necessità di preparare e vivere una settimana da gladiatori. Questo pomeriggio (ore 15, in diretta su Dazn), la gara esterna contro la Juve Stabia aprirà otto giorni di fuoco, in cui gli uomini di Castori punteranno il loro “all in” per la permanenza in serie B. Martedì prossimo, infatti, al “ Provinciale” arriverà l’Entella dell’ex Roberto Boscaglia e sabato 7 la trasferta di Empoli chiuderà il ciclo di fuoco. Non è semplice capire in che condizioni il Trapani giunga a percorrere questo sentiero cruciale. Con Fabrizio Castori in panchina, la squadra ha sicuramente assimilato un’identità tattica precisa, evidenziata anche nell’ultima gara pareggiata contro lo Spezia. Al contempo, però, non si può non rilevare come una visibile fragilità emotiva impedisca di dimostrare con costanza questa stessa identità. La Juve Stabia è una vera bestia nera del Trapani fin dallo scorso anno. In serie C, infatti, i campani vinsero sia all’andata che al ritorno, guadagnandosi la promozione diretta e costringendo i granata ai play- off. Anche in questa stagione, la Juve Stabia ha già violato il “Provinciale”, ribaltando il risultato negli ultimi minuti.