L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla riapertura di librerie, cartolerie, negozi di abbigliamento per bambini e studi professionali. Le librerie si muovono in ordine sparso, tra chi organizza banconi in stile farmacia e altri hanno detto no alla riapertura. Tra quelli che riaprono oggi, c’è sicuramente Modusvivendi di via Quintino Sella, che lavora a orari ridotti e ha sistemato un bancone all’ingresso, come se fosse una farmacia, per evitare che i clienti si affollino all’interno e tocchino oggetti e volumi. Più lenta sarà la ripresa degli studi professionali.