L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla Pasquetta dei palermitani. Ieri, il blitz allo Zen ha proposto una replica di quello dello Sperone nel giorno di Pasqua. In Favorita era impossibile entrare: i nastri rossi chiudono la via di accesso da Mondello. In piazza Leoni e in via Case Rocca i carabinieri e la polizia municipale a cavallo non fanno passare nessuna auto, tranne gli autorizzati per motivi di lavoro. Stesso assetto in viale dell’Olimpo. Sono quattro i negozi chiusi dalla polizia municipale: un tabaccaio vicino alla Fiera del Mediterraneo, due alimentari e un panificio tra via Oreto, via Montalbo e via Calderai. Alla Noce il panorama è spettrale e solo qualcuno ha deciso di utilizzare il balcone per preparare la tradizionale grigliata di carne. In via Luigi Eredia, traversa di via Ruggerone da Palermo, un solo residente si è sistemato davanti alla sua abitazione con il barbecue. Alle 18 a Ballarò la piazza del mercato sembra larga il doppio.