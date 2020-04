L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Giovanni Spagnolo, 60enne, ex dipendente dell’Azienda del gas di Palermo, pensione d’invalidità, moglie e quattro figli a carico, che nella giornata di Pasqua ha organizzato il barbecue sui tetti del condominio, con un video che è divenuto ormai virale: «Ci stavamo divertendo ad arrostire un po’ di carne, eravamo delle famiglie sul tetto condominiale messe a gruppi distaccati, ogni famiglia per conto suo, ed è venuta la polizia. Le famiglie erano a distanza di cinque, dieci metri. In un mese, sarò andato quattro o cinque volte a fare la spesa. E adesso le pare giusto che per quella grigliata sul tetto mi stanno maltrattando sui social da tutto il mondo? Non si offendono le persone per queste cose. Io posso anche chiedere scusa, ma si sono presi la graticola che avevo appena comprato e, soprattutto, non è giusto che si siano portati via le sedie di casa».