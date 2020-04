L’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo” si sofferma sul momento del Palermo. La società programma il piano operativo su tre settori: il primo riguarda l’aspetto sanitario. Domani la commissione medica della Federcalcio si riunirà per stabilire cosa occorre nei campionati per il ritorno agli allenamenti. In base a quello che sarà deciso entreranno in gioco il secondo e il terzo piano di lavoro per il Palermo, vale a dire quello che riguarda la parte tecnica del campo e l’aspetto della gestione organizzativa della partita e dell’allenamento. Bisognerà preservare i muscoli, considerando il periodo di stop e le restanti partite. La data utile per ripartire sarebbe quella del 31 maggio. C’è anche chi pressa perché gli stadi possano tornare a riempirsi di gente solo da marzo del 2021 in vista della fase tre.