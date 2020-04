L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla fine della scuola. Ormai si riparte a settembre, ma il mondo della scuola chiede un piano straordinario per un anno di nuovo in classe: servirebbero almeno 3 miliardi. Il sottosegretario De Cristofaro dice: «Bisogna fare tutti gli sforzi possibili per riportare in classe docenti e discenti. La didattica a distanza ha colmato il vuoto, ma ogni giorno amplifica le disuguaglianze che già a scuola esistono. Il ministero deve insediare al più presto una task force e costruire un cronoprogramma per i prossimi quattro mesi e mezzo. È il momento di trovare tre miliardi per la scuola italiana, che nelle ultime stagioni ha avuto scarsa attenzione».