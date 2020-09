L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul boom di quarantene nell’hotel San Paolo di Palermo. Sono ospitati 36 positivi che non hanno bisogno di un ricovero in ospedale e non hanno un’abitazione in cui poter trascorrere la quarantena. C’è qualche turista europeo, tre ragazze inglesi, un dipendente israeliano di Msc Crociere sbarcato a Palermo con un tampone positivo. Qui andranno pure gli eventuali positivi asintomatici della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte.