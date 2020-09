L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui banchi monoposto. In Sicilia ne sono arrivati soltanto 648 sui 400 mila richiesti dalle 831 scuole. L’unico fortunato è stato l’istituto comprensivo Giuseppe Vasi di Corleone. Nell’attesa c’è chi usa il banco doppio come singolo, chi sfrutta il lato corto e quello lungo per posizionare gli alunni.