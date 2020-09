L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla cessione del Trapani. Il nuovo patron è Gianluca Pellino. Via il tecnico Di Donato, al suo posto arriverà Oberdan Biagioni. Stessa sorte per il DS Porchia, che sarà sostituito da Gianluca Torma. Va via una proprietà che ha regalato un anno supplementare di Serie B.