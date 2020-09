L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul calendario del Palermo. Sarà il Teramo in Abruzzo a tenere a battesimo il Palermo all’esordio nella prima giornata del girone C di Serie C. I rosa debutteranno al “Barbera” contro il Potenza, tre giorni prima del primo turno infrasettimanale a Terni. Palermo-Bari si giocherà alla diciassettesima giornata, il 23 dicembre, con l’andata al “Barbera”e il ritorno il 14 aprile al San Nicola.