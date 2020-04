L’edizione odierna di “Repubblica” parla delle persone ancora in attesa della cassa integrazione nell’emergenza Coronavirus. I deputati del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola, Giovanni Di Caro, Ketty Damante e Roberta Schillaci), dicono che i lavoratori sono sempre più preoccupati: « Per queste 135mila persone – ammonisce Marianna Flauto della Uiltucs, che rappresenta il mondo del commercio e del turismo – bisogna trovare una soluzione subito». «La Regione – attacca Gino Sciotto della Federazione autonoma piccole imprese – ha il dovere di accelerare la procedura sull’erogazione della cassa integrazione in deroga. Migliaia di lavoratori siciliani sono ancora in attesa». E lo resteranno a lungo: secondo l’assessore regionale al Lavoro Antonio Scavone, infatti, nonostante lo smaltimento delle pratiche sia stato affidato a una task force composta da 140 persone, il ritmo sarà non raggiungerà le tremila pratiche al giorno stimate dai sindacati: «Dalla prossima settimana – ha specificato l’assessore – gli uffici lavoreranno da duemila a 2.500 decreti al giorno, tutti trasferiti in rigoroso rispetto cronologico»