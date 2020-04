L’edizione odierna di “Repubblica” parla della crisi causata dell’emergenza Coronavirus. Questo è il nostro pranzo di Pasqua, questo oggi mangeremo io e i miei figli». Sul tavolo, sbucciate, una cipolla e una patata. «Cosa devo fare?». Il grido d’aiuto è quello di una commercialista palermitana che ha raccontato le sue difficoltà al presidente dell’ordine. «È la fotografia di quanto sta accadendo in questo periodo di emergenza – racconta Fabrizio Escheri, il presidente dell’ordine professionale – e il sussidio di 600 euro ancora nemmeno arriva». «Nessun decreto ha previsto la rinegoziazione dell’affitto, per esempio, e nella condizione della collega, magari meno grave, sono in tanti. E tutti noi pagheremo le imposte a breve. Ho dato sostegno morale alla collega ma qui serve quello economico», spiega Escheri.