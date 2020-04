L’edizione odierna di “Repubblica”, riporta un’intervista al direttore sportivo del Parma Faggiano. «Non mi sento mai fuori dalla Sicilia, se non geograficamente: ne faccio parte con grande passione. Detto questo, non mi pare che ci siano dubbi sul fatto che si tratta di un momento non felice. Il calcio siciliano deve sicuramente tornare ad esprimere squadre di maggior rilievo». Palermo e Trapani: due tappe del suo percorso che hanno sicuramente contribuito a farla crescere professionalmente.

Cosa pensa di queste due città e di queste due squadre? «Parlare del Palermo è semplice: è ovvio che la città meriti di stare in cima al calcio italiano. La speranza è che l’anno prossimo si trovi già almeno in serie C. Trapani e il Trapani per me sono un’emozione: sento di far parte della città. A volte, guardo il risultato della formazione granata anche mentre gioca il Parma. Questo la dice lunga su come io sia rimasto legato alla gente di questa città, di cui conosco bene la passione».