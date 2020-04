L’edizione odierna di “Repubblica” parla della guarita più anziana da Covid-19, che ha 100 anni ed è di Messina. Un caso più unico che raro: è la terza centenaria italiana sopravvissuta al Covid-19 – scrive il quotidiano -. «Anzi – scherza qualche camice bianco – è il Covid- 19 che non è sopravvissuto a lei». Il suo sangue può celare l’arma segreta per la vittoria sul virus. Per questo la direzione dell’ospedale sta valutando se chiederle di donare il plasma a scopo scientifico: «C’è una variabilità immunologica genetica da cui dipende la variabilità della risposta al virus» , spiega Giuseppe Nunnari, primario di Malattie infettive del Policlinico di Messina dove l’anziana è arrivata un mese fa. « Forse – ipotizza il virologo – nel corso dei suoi 100 anni, Concettina si è imbattuta in tanti di quei virus che oggi il suo sistema immunitario è più attrezzato per combattere anche il nuovo coronavirus. Sicuramente non aveva altre patologie rispetto ad altri suoi compagni di comunità che non ce l’hanno fatta. Può essere che alcuni mantengano una memoria immunologica migliore perché hanno incontrato nel corso della vita più virus».