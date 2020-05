L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul toto-allenatore in casa Palermo. Oltre a Caserta, i nomi caldi sono quelli di Giovanni Tedesco, che sarebbe una scelta nel segno dell’appartenenza e della palermitanità; Gaetano Auteri, con una lunga esperienza sulle panchine di C e un trascorso da ex giocatore a Palermo; Gianluca Grassadonia, che si è alternato sulla panchina del Catanzaro in C proprio con Auteri; fino a Roberto Boscaglia, legato alla Virtus Entella e anche lui impegnato in B.