L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla situazione del Marsala. Dopo l’arresto del presidente Cottone per motivi legati alla sua attività imprenditoriale, arriva la notizia della possibile retrocessione in “Eccellenza”. «Se è giusta la proposta di attenersi alla classifica promuovendo in Lega Pro le prime dei 9 gironi di serie D, mi sembra esagerato far retrocedere le ultime quattro, anziché soltanto le ultime due come da regolamento – spiega il vice presidente dimissionario del Marsala Calcio Girolamo Li Causi – Se tutto dovesse essere confermato faremo ricorso al Tar. La domanda di ripescaggio ha un costo, ci vogliono le dovute fideiussioni bancarie e, sopratutto, è un terno al lotto. Confidando nella decisione del Consiglio federale che possa rivedere quanto ipotizzato dalla Lega e in una possibile riforma del sistema calcio, insieme agli altri soci stiamo, comunque, lavorando per riorganizzare il quadro dirigenziale e, contestualmente, programmare il futuro».