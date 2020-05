L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla Fase 2 dei negozi. Non c’è stato, come prevedibile, un boom di acquisti nel centro città. «Abbiamo un calo di almeno il 40 per cento perché la gente è scoraggiata – dice Pasquale Di Marco, titolare dell’omonimo negozio di scarpe di via Ruggero Settimo – noi commercianti abbiamo bisogno di aiuti concreti sugli affitti e la tassazione, altrimenti di qui a sei mesi sarà un disastro». Si valuta la possibilità di aprire panifici, pasticcerie e mercati del contadino nei giorni domenicali.