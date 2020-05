L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’allarme di agenti di viaggio e tour operator, preoccupati per il rischio di un crollo finanziario del settore. Viviana Manfrè, titolare di una storica agenzia viaggio di Palermo e portavoce del comitato “Facciamo Gruppo”, afferma: «Il lavoro di agenzie di viaggi e tour operator è stato letteralmente azzerato per i sei mesi trascorsi e per tutta la programmazione futura, almeno fino alla fine del 2020. Finché non si adotteranno le misure necessarie per non lasciare a casa migliaia di famiglie, finché il governo non assicurerà un aiuto per non chiudere». «Abbiamo perso tutto. Crociere e viaggi di nozze annullati, voli soppressi, soggiorni cancellati – racconta Valeria Martello, della Valentravel di Carlentini (Siracusa). Quali servizi dovremmo vendere? Anche considerando che c’è poca chiarezza sulle linee guida relative al nostro settore».