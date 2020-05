L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul destino del calcio europeo. La UEFA ha lanciato l’avviso: i club che non pagheranno tutti gli stipendi ai giocatori non potranno iscriversi alla prossima edizione delle coppe europee, per violazione del financial fair play. A meno che non siano gli stessi calciatori, in nome di accordi sui compensi, a firmare una liberatoria. In Serie A, domani il Comitato tecnico scientifico del governo riceverà le bozze del protocollo di Lega di Serie A e FIGC. In Spagna il governo ha annunciato la ripresa della Liga nella settimana dell’8 giugno. Situazione complicata in Inghilterra: la norma che impone due settimane di quarantena a chi arriva dall’estero rischia di tagliare fuori la Gran Bretagna dalle competizioni sportive internazionali.