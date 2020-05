L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul toto-allenatore in casa Palermo. Nelle ultime ore è balzato in testa alle preferenze Fabio Caserta, allenatore della Juve Stabia, tutt’ora impegnato con i campani nel campionato di Serie B. L’ostacolo principale sarebbe il campionato di Serie B, che dovrebbe ripartire ed arrivare alla conclusione. Gioca a favore di Caserta anche il fatto che abbia il contratto in scadenza e prediliga il 4-3-3 come sistema di gioco. Il club rosanero cerca un allenatore che conosca la categoria e che magari abbia anche vinto il campionato.