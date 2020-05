L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul 5G a Palermo. L’ultima richiesta del 27 aprile, presentata da Vodafone, ha avuto il visto dell’Arpa, sempre «sperimentale», il 6 maggio, per un impianto in via Roccazzo 25. Sono 36 le antenne che secondo l’Agenzia regionale per la protezione ambientale potrebbero essere attivate, anche se poi dovranno essere costantemente monitorate. Quelle di Vodafone sono anche in via Papa Sergio 11, via Perseo 8, via Bonanno 39, via S. Giovanni Di Dio 33, via Cataldo Parisio 104, Graf 4, La Lumia 20, via Carducci 3, via A. Maiorana 4, viale Regione Siciliana 400, piazza Tenente Anelli 4, via Langer 9, via Sferracavallo 7, via Plauto 40, via Montepellegrino, via Nettuno 10, Ammiraglio Rizzo 65, Regione Siciliana 6645, Buonriposo 195, viale Strasburgo 87, via Villagrazia 110, Largo Raiti 11, via Rampolla 8, via Stabile 184, via Sferracavallo 154, via Danisinni 67, viale Michelangelo 1823. Parere positivo a Tim per via Paruta 10, via La Malfa 159, via Casimiro Drago, via Pacinotti 57, viale Michelangelo 1779, via Tricomi 4. E infine a Wind 3 viale Regione Siciliana 3050 e via Conceria 9.