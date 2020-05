L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul 5G a Palermo. Sono 56 gli impianti di telefonia mobile 5G passati al vaglio dell’Arpa Sicilia che ha espresso parere positivo sperimentale per 36 e negativo per gli altri 20. Sono già installati, dunque. «Ma chi li ha autorizzati? E in virtù di quale iter amministrativo?», chiede Cannizzo. «Non si comprende tra l’altro il motivo di questa fretta di installare tante antenne del 5G a Palermo, pur non essendo la nostra città tra quelle individuate dal ministero per avviare la sperimentazione».