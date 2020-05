L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla mossa a sorpresa di Orlando. Dopo l’approvazione la mozione relativa al rinvio della ZTL, la decisione di chiudere una settantina di strade per far fiatare pub e ristoranti e far respirare meno smog ai residenti, si incastra nel risiko del piano traffico che ha scatenato violenti dibattiti dentro e fuori Palazzo delle Aquile. Se prima del lockdown il sindaco era riuscito a conquista una certa compattezza, gli ultimi due mesi hanno sgretolato il fronte. Il 9 giugno è prevista la decisione di merito del Tar sul ricorso contro la Ztl presentato da Confcommercio, presentato addirittura nel 2016.