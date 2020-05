L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla movida di Palermo in crisi. L’obiettivo è istituire 70 nuove isole pedonali. Per proseguire con la possibilità ai ristoranti e titolari di locali notturni di estendere la propria occupazione del suolo pubblico fino al 50% in più di quanto già occupato. Per il sindaco Leoluca Orlando si tratta «di un piano allo stesso tempo semplice e complesso, ambizioso e realistico che nasce da uno sforzo collettivo di tutta la macchina comunale, sia nella sua parte politica, sia nella sua parte amministrativa e dirigenziale. Un piano che speriamo, entro pochi giorni,potrà dare risposte concrete ad alcune fra le categorie economiche più violentemente colpite dalla crisi. Un piano per il quale –aggiunge – contiamo sulla collaborazione massima di tutta la nostra comunità, dal consiglio comunale alle associazioni di categoria, ai singoli esercenti che saranno poi i beneficiari diretti dei provvedimenti». La pedonalizzazione riguarderebbe 69 aree: da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari, passando per Uditore, Brancaccio, Baida, Molara, Zisa, Guadagna, Danisinni.