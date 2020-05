L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Fase 2 della sanità siciliana. L’assessore Razza punta a riaprire in sicurezza ambulatori e ospedali ai pazienti. Si dovrà dare precedenza ai pazienti con malattie croniche o rare e si chiede di rinviare di un mese gli interventi chirurgici ambulatoriali differibili. Si potrà accedere in struttura solo 15 minuti prima dell’appuntamento per ridurre le persone in attesa. Oltre alle sanificazioni, le aziende sanitarie potranno sperimentare visite ed esami serali. I casi non sospetti possono entrare dal pre-triage, a differenza di quelli sospetti che dovrà seguire un percorso speciale. I visitatori dovranno sempre indossare la mascherina chirurgica.