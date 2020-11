L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico:

«Scuole? A marzo non sapevamo nulla del coronavirus, oggi non è così. E tutti gli esperti che compongono questo comitato sono concordi: ci sono le

condizioni per riaprire. È così in Francia, in Inghilterra, in Germania».



«Io posso dire che con tutte le indicazioni date dal Comitato tecnico scientifico per tempo le scuole sono un luogo sotto controllo. Distanziamento, uso delle mascherine, igiene. Tutti elementi

che riducono i rischi. Con le dovute precauzioni e il monitoraggio

costante la scuola non è un luogo di rischio, fermo restando che il

rischio zero non esiste in nessun luogo e in nessun contesto».