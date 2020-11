L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’ipotesi di riapertura delle scuole.

Prima si raffredda la curva dei contagi, poi si pensa alla scuola. E’ questo il monito del Governo. Il ritorno di oltre 3 milioni di studenti nelle aule rimane in stand-by e certo non sarà allo scadere del Dpcm, il 3 dicembre,





Ma la Lucia Azzolina spinge. Una sponda la offre la ministra per la Famiglia Elena Bonetti di Italia Viva: «Mi aspetto un piano di organizzazione per arrivare a riportare dal 3 dicembre i ragazzi delle classi che ora sono in Dad aduna didattica integrata almeno al 50% di presenza».