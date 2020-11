L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Beppe Sala, sindaco di Milano:

«Speriamo che i nuovi vaccini ci permettano di uscirne per la

prossima estate. Ma da cittadino lombardo dico che è tempo di

ripensare la gestione della sanità lombarda».



«I sindaci sulla carta hanno una responsabilità formale in tema sanitario, ma nella sostanza non hanno quasi nessuna leva per poter agire».