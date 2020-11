L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’allarme Oms.

La seconda ondata non ha ancora raggiunto il picco, e già nasce la preoccupazione per la terza «Se i Paesi europei non mettono a

punto le infrastrutture necessarie, avremo una terza ondata all’inizio

dell’anno prossimo» avverte David Nabarro, inglese, inviato speciale

dell’Oms per la pandemia.





L’Europa, secondo Nabarro, ha perso l’opportunità «di mettere a punto le misure necessarie durante i mesi estivi, quando l’epidemia era sotto controllo».