L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla stagione scolastica.

Il ministro dell’Istruzione vuole convincere i colleghi delle Regioni: portiamo i ragazzi a scuola fino alla fine del mese di giugno. Patrizio Bianchi ha incontrato in videoconferenza i vertici delle Regioni. Oggi l calendario, nella potestà delle Regioni, prevede un termine delle lezioni tra il 5 e il 16 giugno prossimi.





Il ministro vorrebbe accompagnare le amministrazioni a un prolungamento collettivo dell’anno verso mercoledì 30 «per recuperare il tempo perso», come dice in chiaro il premier Mario Draghi. L’allineamento del calendario scolastico alla pandemia non sposterebbe l’esame di Maturità: il giorno di inizio sarà sempre il 16 giugno.