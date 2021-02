L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul piano di vaccinazione anti-Covid 19 in Italia.

L’obiettivo è vaccinare metà degli italiani entro l’estate, in modo da garantire un balzo del Pil anche attraverso la leva del turismo. L’Italia è prima per vaccinati in Europa. L’esecutivo si muove su tre livelli: reperimento anticipato delle dosi previste dai patti annuali con le tre multinazionali. Inoltre, i principali leader Ue premono sulla Commissione per convincere le società produttrici a permettere l’infialamento nei singoli Paesi.





C’è un altro passaggio decisivo: l’11 marzo l’Ema dovrebbe autorizzare il vaccino J&J. Subito dopo toccherà all’Aifa. Dal 15 marzo partirebbe la distribuzione.