Il Sunderland è finito nelle mani del 23enne Kyril Louis-Dreyfus.

Il giovane membro della ricchissima famiglia ha acquisito le quote di maggioranza del club. La madre, invece, detiene il 5% delle quote del Marsiglia (in passato la maggioranza). Le potenzialità del club inglese appaiono infinite: Forbes stima in 5 miliardi di dollari la fortuna della famiglia.





«Sono orgoglioso di diventare il custode di questa storica società – spiega il rampollo – e riconosco allo stesso tempo le grandi responsabilità che avrò da questo momento. Oggi inizia un nuovo entusiasmante capitolo nella storia del Sunderland».