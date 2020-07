L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Italia. Cinque regioni hanno un Rt q 14 giorni superiore a 1. Il quadro generale non fa stare tranquilli gli esperti del ministero e dell’Istituto superiore di sanità. Prorogato, dunque, lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020. «Sebbene le misure di lockdown in Italia abbiano permesso un controllo efficace dell’infezione — scrivono gli esperti — persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti».