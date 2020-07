L’edizione odierna de “la Repubblica” si sofferma sull’hotel San Paolo Palace di Palermo. Dopo essere stato il 4 stelle della mafia con i boss Graviano, emblema dell’antimafia con la confisca, adesso è un albergo-quarantena per chi, contagiato, non ha dove poter trascorrere l’isolamento. «Funziona così – racconta Profeta – Il ” positivo” arriva in ambulanza, una volta dentro segue un percorso che lo porta direttamente nella camera in cui trascorrerà l’isolamento». Gli ospiti sono distribuiti tra il nono e il decimo piano. Hanno tutti una camera vista mare, per tirarli su, ma anche perché da quel lato del palazzo circola di più l’aria e non è poco visto che i condizionatori, per ragioni di sicurezza, non si possono utilizzare.