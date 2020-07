L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui reduci del Covid, impegnati in palestra per testare la loro tenuta fisica. Emanuele ha 42 anni, sta pompando alla panca per i pettorali: subacqueo, è bello grosso. «Però ora fatico a respirare, ho un gran mal di testa: dopo 2 mesi a letto devo ricostruire la muscolatura». Remo, pensionato 72enne, ha perso 20 chili: «Addio a un polmone. Non importa. Voglio ricominciare da capo». Debolezza, deficit di equilibrio, difficoltà a respirare. E’ lo stress di chi è sopravvissuto, ma non riesce ancora a tornare alla normalità.