L’edizione odierna de “La Repubblica” si concentra sull’attuale situazione legata alla pandemia da coronavirus in Italia e sul mancato rispetto delle regole anti-contagio: utilizzare le mascherine quando non si può rispettare il distanziamento sociale (almeno 1 metro) quindi nei luoghi chiusi o comunque accessibili al pubblico, lavarsi spesso le mani e non creare assembramenti. Sulle spiagge, invece, è ressa, ci si stringe, si balla e si gioca, si corre, si mangia e si beve. Sulla spiaggia di Gallipoli il dj Bob Sinclair ha fatto ballare duemila persone per tutta la notte del 30 alla discoteca Praja, con l’okay della Prefettura. A Piacenza, chiuso per quattro giorni il Chikos Paradise dopo due casi positivi. La Polizia ha verificato la totale assenza del metro di distanza tra gli avventori al banco del bar, e la mancanza dei cartelli di segnalazione. Gli assembramenti, scrive il quotidiano, in vacanza rischiano di diventare il gigantesco incubatore del più che probabile Covid- 19 d’autunno.