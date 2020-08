L’edizione odierna de “La Repubblica” si concentra sul netto rialzo dell’indice Rt in Sicilia (1,55) seconda solo al Veneto. Dal 30 giugno a ieri, nell’Isola sono stati registrati 192 infetti, di questi una buona parte è costituita da migranti, che però – specificano dall’Iss – non influenzano l’indice Rt. Lo dimostra anche il bollettino di ieri: su 16 nuovi casi segnalati in Sicilia, 11 sono tra Pozzallo e Lampedusa. I due casi di ieri a Palermo, preoccupano perché non si riesce a capire dove sia partito il contagio. Nessuno dei dipendenti del negozio per animali di Palermo, dove sono stati trovati due ” positivi”, ha viaggiato nell’ultimo periodo e nessuno sembrerebbe aver avuto contatti con amici o familiari provenienti da regioni o stati a rischio. L’Asp del capoluogo siciliano ha messo in isolamento 22 persone, in attesa del tampone. Altre due persone legate all’attività commerciale, il proprietario e un altro dipendente, sottoposte al tampone sono negative Intanto, sia la ragazza che il collega trentenne sono ricoverati all’ospedale Cervello, dove sono tenuti in osservazioni. Le condizioni sono buone, anche se presentano qualche lieve sintomo.