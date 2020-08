L’edizione odierna de La Sicilia riporta una lunga intervista fatta a Vincenzo Guerini, ex allenatore del Catania nelle stagioni 2000 e 2003, candidato a ricoprire un posto nell’area tecnica, specifica le mansioni che svolgerebbe: «Non abbiamo approfondito nei dettagli, ma dovrei dare una mano nella gestione dell’area tecnica. Alla Fiorentina ero più un uomo di scrivania, qui dovrei interessarmi alla prima squadra ed al settore giovanile, fattore a cui tengo particolarmente anche perché Torre del Grifo è un centro sportivo meraviglioso che va sfruttato al massimo. Si darà spazio solo alla meritocrazia. Si deve ricostruire in maniera seria il settore giovanile, sarà una mia priorità. Non mi occuperei di gestione e di uffici, mi occuperei di campo».