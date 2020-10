In arrivo un nuovo dpcm del premier Conte che metterà altre misure restrittive per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. L’edizione odierna di “La Repubblica” fa il punto della situazione in merito alle nuove possibili chiusure.

Dovrebbero chiudere le saracinesce le palestre e vietato inoltre lo sport dilettantistico di contatto, stop anche a festival e eventi pubblici. Altra stretta per la vendita di alcolici d’asporto, che potranno essere presi fino alle 18, mentre cinema, teatri e parrucchieri aperti, queste sono alcune delle nuove misure del dpcm in arrivo nella giornata di oggi. Sempre vivo il conflitto per quanto riguarda i ristoranti, il premier vorrebbe mantenre l’orario di chiusura per le 24, mentre il Pd non oltre le 22, le Regioni non si esprimono, il Cts invece vorrebbe un numero limite di clienti in sala.





Per quanto riguarda le scuole, al momento rimarranno aperte, ma con più ingressi scaglionati. Inoltre verrà incentivato lo smart working, circa il 70%. Sperando che la curva non peggiori, in quel caso si limiteranno i movimenti non essenziali dei cittadini, ovvero tutti quelli che non prevedono ragioni di lavoro o scolastiche.