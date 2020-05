L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta la preoccupazione degli scienziati. A rendere l’atmosfera più cupa nel Cts ci sono gli attacchi del viceministro Sileri, che denuncia di non ricevere i dati: «Mi hanno tenuto nascosta la maggior parte delle cose, questo è un ministero secretato». E così uno degli esperti si lascia andare, alla fine della riunione di ieri con la ministra Bonetti: «La nostra funzione si sta esaurendo. Sono sempre meno le indicazioni che possiamo dare, ora c’è la cabina di regia». Speranza, come sempre, era sulla linea del Cts. Lo descrivono comunque sereno per aver fatto il possibile per imporre la sua idea.